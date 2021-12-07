Тихонов: ни разу не играл в «зелёном дерби» за «Салават» из-за травмы. Будет отличный матч

Нападающий «Салавата Юлаева» Виктор Тихонов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» (5:0).



Наконец-то реализовали свои моменты, игра сразу по-другому идёт. Начинает появляться наш стиль. В каждой встрече выхожу с отличными партнёрами. У нас такой состав, что со всеми легко играть. Все четыре тройки могут создать момент. Когда появляется такая «химия», игра начинает получаться.



Сложно ли часто менять партнёров? Я привык в карьере играть так. Даже позиции меняю: то в центре, то на фланге. Важно просто понимать, что ты должен делать, какая у тебя роль. За счёт чего изменил свою игру за один день? Была ошибка в прошлом матче, привела к голу. Большое спасибо ребятам, они меня подбодрили. Вдвойне после этого был настроен, чтобы не подвести команду. Получился отличный гол, быстрый пас от Бирюкова.



Убрал бутылку «Кока-Колы» от себя (Тихонов на пресс-конференции подвинул напиток в сторону Артёма Пименова. — Прим. «Чемпионата»)? Нет, я просто хотел партнёра подставить. Он много сахара употребляет. Ладно, шучу.



Недавно Валерий Карпин рассказал о том, что важно следить за состоянием сахара у футболистов, он вреден и запрещён в сборной России? У нас есть доктор, он за всем следит. За пределами арены все профессионалы, знают, как надо себя вести и готовить к матчам.



В первом звене надо было добавить энергию, освободить поле, чтобы дать им место. В прошлом матче не так всё хорошо получилось, но всё равно пользу принесли. Сегодня у всех нас троих было отличное движение, все более-менее одинаково играют.



Жду ли первое «зелёное дерби» в сезоне? Не играл ни разу в дерби за «Салават» из-за травмы. Много друзей и знакомых осталось в команде и на трибунах. Будет отличный матч», — приводит слова Тихонова «Горобзор.ру».

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