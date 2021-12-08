Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 8 декабря

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 8 декабря.



На Западе первое место сохраняет финский «Йокерит». Финская команда набрала 52 очка в 37 встречах. Столько же баллов набрал и московский ЦСКА, расположившийся на второй строчке. Армейцы также сыграли 37 матчей. Третью позицию занимает московское «Динамо». Бело-голубые отстают от лидера на одно очко. Однако динамовцы сыграли столько же встреч — 37.



В Восточной конференции по-прежнему лидирует «Металлург». Магнитогорский клуб набрал 57 очков в 36 матчах. Аналогичное количество баллов набрал «Трактор», однако у челябинцев сыграно на три встречи больше. На третью позицию вышел «Салават Юлаев», разгромивший «Сочи» (5:0). Уфимцы набрали 49 баллов в 38 матчах и подвинули «Ак Барс». У казанцев столько же очков, однако сыграно на одну встречу меньше.