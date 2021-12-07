«Сан-Хосе» вызвал российского голкипера Алексея Мельничука из АХЛ

«Сан-Хосе Шаркс» вызвал голкипера Алексея Мельничука из фарм-клуба, сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».



23-летний вратарь возвращается из «Сан-Хосе Барракуда».



В прошедшем сезоне Мельничук провёл 17 матчей в регулярном чемпионате АХЛ, одержав семь побед при коэффициенте надёжности 3.47 и 86,8% отражённых бросков. Кроме того, российский голкипер сыграл три матча в Национальной хоккейной лиге за основную команду «Сан-Хосе». В среднем за матч он отражал 86,4% бросков при коэффициенте надёжности 5.05.

В текущем сезоне Мельничук сыграл 10 матчей в АХЛ, одержав 10 побед. На его счету коэффициент надёжности 3.75 и 85,7% отражённых бросков.

Следующий матч «Сан-Хосе» проведёт 8 декабря дома с «Калгари Флэймз».