«Сан-Хосе» вызвал российского голкипера Алексея Мельничука из АХЛ
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«Сан-Хосе Шаркс» вызвал голкипера Алексея Мельничука из фарм-клуба, сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».
23-летний вратарь возвращается из «Сан-Хосе Барракуда».
В прошедшем сезоне Мельничук провёл 17 матчей в регулярном чемпионате АХЛ, одержав семь побед при коэффициенте надёжности 3.47 и 86,8% отражённых бросков. Кроме того, российский голкипер сыграл три матча в Национальной хоккейной лиге за основную команду «Сан-Хосе». В среднем за матч он отражал 86,4% бросков при коэффициенте надёжности 5.05.
В текущем сезоне Мельничук сыграл 10 матчей в АХЛ, одержав 10 побед. На его счету коэффициент надёжности 3.75 и 85,7% отражённых бросков.
Следующий матч «Сан-Хосе» проведёт 8 декабря дома с «Калгари Флэймз».
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