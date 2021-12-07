«Ови — абсурд». Журналист сравнил статистику вратарей на фоне результативности Овечкина

Североамериканский журналист Эндрю Бёркшир на своей странице в «Твиттере» сравнил статистику вратарей НХЛ за 40 лет на фоне результативности капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
«Средний процент отражённых бросков вратарями НХЛ в сезоне-1981/1982: 87,2.
Средний процент отражённых бросков вратарями НХЛ в сезоне-2021/2022: 91,2.
Ови — это абсурд», — говорится в сообщении.
Отметим, что года выбраны не случайно. Журналист отреагировал на новое достижение Овечкина. Так, в матче с «Анахайм Дакс» (4:3 Б) 36-летнему российскому форварду «столичных» удалось оформить ассистентский дубль, тем самым он набрал 40-е и 41-е очко в нынешнем сезоне. Овечкин повторил достижение канадца Денниса Марука по скорости набора 40 баллов за результативность в сезоне, установленное в сезоне-1981/1982 — обоим хоккеистам потребовалось по 26 матчей.
Всего за карьеру в НХЛ Овечкин принял участие в 1223 матчах, в которых записал в свой актив 750 голов и сделал 611 результативных передач.
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