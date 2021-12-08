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Форвард «Анахайма» Зеграс исполнил красивейшую передачу в стиле лакросс

Форвард «Анахайма» Зеграс исполнил красивейшую передачу в стиле лакросс
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

На 26-й минуте встречи Сонни Милано забросил шайбу после невероятного голевого паса от Тревора Зеграса в стиле лакросс.

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В составе победителей забивали, как уже упоминалось выше, Милано на 26-й минуте и Сэм Кэррик на 58-й минуте встречи.

«Анахайм» смог прервать серию из двух поражений подряд. В предыдущих матчах команда уступила «Калгари Флэймз» в серии послематчевых буллитов со счётом 3:4 и с таким же счётом клуб проиграл «Вашингтон Кэпитал» опять таки в серии послематчевых буллитов.

«Баффало», в свою очередь, потерпел пятое поражение кряду. До этого команда не могла победить «Детройт Ред Уингз» (2:3 в овертайме), «Сиэтл Кракен» (4:7), с таким же счётом «Флориду Пантерз», а также «Каролину Харрикейнз» со счётом 2:6.

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