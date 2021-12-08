Тарасенко, Барбашёв и Бучневич принесли победу «Сент-Луису» над «Флоридой»

На стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США) состоялась очередная встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Сент-Луис Блюз» принимал «Флориду Пантерз». Хозяева выиграли в овертайме, итоговый чёт – 4:3.

Нападающий Александр Барков забросил первую шайбу гостей на 7-й минуте. Во втором периоде «Сент-Луис» сравнял счёт усилиями Владимира Тарасенко, которому ассистировали Иван Барбашёв и Павел Бучневич. На 26-й минуте «Флорида» вновь вышла вперёд, забил Монтур. Брэйден Шенн забросил вторую шайбу «Блюз» на 34-й минуте, голевая передача на счету Тарасенко.

В третьем периоде хозяева вышли вперёд, Саад забил с передачи Барбашёва. На 55-й минуте Юбердо из «Пантерз» сделал счёт 3:3 и перевёл встречу в овертайм.

Гол Павла Бучневича принёс «Сент-Луису» победу в овертайме.