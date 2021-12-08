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Тарасенко, Барбашёв и Бучневич принесли победу «Сент-Луису» над «Флоридой»

Тарасенко, Барбашёв и Бучневич принесли победу «Сент-Луису» над «Флоридой»
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На стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США) состоялась очередная встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Сент-Луис Блюз» принимал «Флориду Пантерз». Хозяева выиграли в овертайме, итоговый чёт – 4:3.

Нападающий Александр Барков забросил первую шайбу гостей на 7-й минуте. Во втором периоде «Сент-Луис» сравнял счёт усилиями Владимира Тарасенко, которому ассистировали Иван Барбашёв и Павел Бучневич. На 26-й минуте «Флорида» вновь вышла вперёд, забил Монтур. Брэйден Шенн забросил вторую шайбу «Блюз» на 34-й минуте, голевая передача на счету Тарасенко.

В третьем периоде хозяева вышли вперёд, Саад забил с передачи Барбашёва. На 55-й минуте Юбердо из «Пантерз» сделал счёт 3:3 и перевёл встречу в овертайм.

Гол Павла Бучневича принёс «Сент-Луису» победу в овертайме.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2021, среда. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 3
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Барков (Мамин, Вераге) – 06:49' (5x5)   1:1 Тарасенко (Барбашёв, Бучневич) – 24:20' (5x5)   1:2 Монтур (Вераге, Мамин) – 25:12' (5x5)   2:2 Шенн (Тарасенко, Кайру) – 33:34' (5x4)   3:2 Саад (Барбашёв, Браун) – 46:48' (5x5)   3:3 Юбердо (Гудас, Уигар) – 54:28' (5x5)   4:3 Бучневич (Парэйко, Кайру) – 60:53' (3x3)
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