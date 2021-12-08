Видео эффектного гола Бучневича в овертайме матча с «Флоридой»

На стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США) состоялась очередная встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Сент-Луис Блюз» принимал «Флориду Пантерз». Хозяева выиграли в овертайме, итоговый счёт – 4:3.



Павел Бучневич отметился решающим голом в овертайме. Форвард эффектно забил после ассистов Колтона Парэйко и Джордана Кайру.

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Нападающий Александр Барков забросил первую шайбу гостей на 7-й минуте. Во втором периоде «Сент-Луис» сравнял счёт усилиями Владимира Тарасенко, которому ассистировали Иван Барбашёв и Бучневич. На 26-й минуте «Флорида» вновь вышла вперёд, забил Монтур. Брэйден Шенн забросил вторую шайбу «Блюз» на 34-й минуте, голевая передача на счету Тарасенко.



В третьем периоде хозяева вышли вперёд, Саад забил с передачи Барбашёва. На 55-й минуте Юбердо из «Пантерз» сделал счёт 3:3 и перевёл встречу в овертайм.