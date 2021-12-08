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Четыре очка Панарина принесли победу «Рейнджерс» над «Чикаго»

Четыре очка Панарина принесли победу «Рейнджерс» над «Чикаго»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:2.

В составе победителей забивали российский нападающий Артемий Панарин (дважды), Джейкоб Труба, Крис Крайдер, Баркли Гудроу и Кевин Руни. У хозяев заброшенными шайбами отметились Эрик Густафссон и Кирби Дак. Также на счету Панарина две голевые передачи. У российского голкипера Александра Георгиева 24 сейва.

Таким образом, Панарин набрал 503 очка в НХЛ. Он провёл 457 матчей, в которых забил 174 гола и сделал 329 результативных передач.

В нынешнем сезоне НХЛ российский нападающий принял участие в 24 матчах, в которых забил 9 голов и сделал 21 результативную передачу при коэффициенте полезности «+7».

НХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2021, среда. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 6
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Труба (Панарин, Строум) – 01:01' (5x5)   1:1 Густафссон – 01:44' (5x5)   2:1 Дак (Дебринкэт, Строум) – 07:09' (5x5)   2:2 Панарин (Зибанеджад, Крайдер) – 23:19' (5x4)   2:3 Крайдер (Фокс, Панарин) – 44:59' (5x4)   2:4 Руни (Фокс, Ривз) – 52:10' (5x5)   2:5 Панарин (Зибанеджад, Труба) – 56:50' (en)   2:6 Гудроу (Ривз, Руни) – 58:41' (5x5)
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