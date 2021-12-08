Четыре очка Панарина принесли победу «Рейнджерс» над «Чикаго»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:2.



В составе победителей забивали российский нападающий Артемий Панарин (дважды), Джейкоб Труба, Крис Крайдер, Баркли Гудроу и Кевин Руни. У хозяев заброшенными шайбами отметились Эрик Густафссон и Кирби Дак. Также на счету Панарина две голевые передачи. У российского голкипера Александра Георгиева 24 сейва.



Таким образом, Панарин набрал 503 очка в НХЛ. Он провёл 457 матчей, в которых забил 174 гола и сделал 329 результативных передач.



В нынешнем сезоне НХЛ российский нападающий принял участие в 24 матчах, в которых забил 9 голов и сделал 21 результативную передачу при коэффициенте полезности «+7».