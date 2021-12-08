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Панарин превзошёл результат Коваленко и повторил показатель Валерия Буре по голам в НХЛ

Панарин превзошёл результат Коваленко и повторил показатель Валерия Буре по голам в НХЛ
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:2.

В составе победителей забивали российский нападающий Артемий Панарин (дважды), Джейкоб Труба, Крис Крайдер, Баркли Гудроу и Кевин Руни. У хозяев заброшенными шайбами отметились Эрик Густафссон и Кирби Дак. Также на счету Панарина две голевые передачи.

Для «Рейнджерс» эта победа стала седьмой подряд в нынешнем сезоне и второй кряду над «Чикаго». 30-летний Панарин забросил 173-ю и 174-ю шайбы за карьеру в НХЛ, что является 22-м результатом в истории лиги среди российских игроков. Благодаря второму голу в ворота «Чикаго» Артемий превзошёл результат Андрея Коваленко, на счету которого 173 точных броска и повторил показатель Валерия Буре (174).

Чуть выше располагается Александр Фролов (175), а национальный рекорд недавно обновил капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, первым из россиян забросивший 750-ю шайбу в НХЛ.

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