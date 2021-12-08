Труба стал первым защитником «Рейнджерс» с 1988 года, кто оформил хет-трик Горди Хоу

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:2.

В составе победителей забивали российский нападающий Артемий Панарин (дважды), Джейкоб Труба, Крис Крайдер, Баркли Гудроу и Кевин Руни. Одним из самых активных действующих лиц матча стал американский защитник «Рейнджерс» Труба. Помимо заброшенной шайбы, Джейкоб также отметился результативной передачей и дракой с Райлли Стиллманом. Таким образом Труба стал первым защитником «Рейнджерс» с 1988 года, кто оформил хет-трик Горди Хоу. 33 года назад подобным достижением отметился Брайан Лич.

Во втором периоде Труба жестко сыграл против нападающего «Чикаго» Джуджхара Хайра, нанеся тому серьёзную травму. Команды в полных составах вышли на лёд, а игрок «Блэкхоукс» покидал площадку на носилках. Именно через несколько минут после этого силового приёма с Трубой подрался Стиллман.