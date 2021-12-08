«Рейнджерс» установили клубный рекорд по победам в 24 матчах со старта регулярки

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:2.

Эта победа стала для «синерубашечников» седьмой кряду, что является лучшей серией под руководством канадского тренера Жерара Галлана, который возглавил команду в прошлое межсезонье. Из последних 12 матчей нью-йоркцы выиграли 11, что позволило им с 37 очками подняться на четвёртое место в Восточной конференции и всей лиге. В этом сезоне «Рейнджерс» провели 24 матча, в которых одержали 17 побед, что является лучшим результатом в истории клуба по выигранным матчам на аналогичном отрезке сезона.

Ранее «Рейнджерс» повторили клубный рекорд по победам в 23 матчах со старта регулярки НХЛ, в пятый раз выиграв 16 матчей на подобном отрезке. Впервые это произошло в сезоне-1968/1969, после чего «синерубашечники» повторяли достижение в сезонах-1971/1972, 1993/1994, 2015/2016 и вот сейчас. Однако сегодня «Рейнджерс» впервые добились 17-й победы в 24 матчах со старта сезона.