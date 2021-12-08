Дмитрий Куликов реализовал выход один на один в матче с «Эдмонтоном»

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.



Точку в матче поставил гол российского защитника Дмитрия Куликова, которому удалось реализовать выход один на один. Ассистировал же ему другой российский игрок Кирилл Капризов.

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На 2-й минуте Йоэль Эрикссон Эк из «Миннесоты» открыл счёт. На 8-й минуте Фолиньо забросил вторую шайбу своей команды. Во втором периоде нападающий «Эдмонтона» Ессе Пульюярви сократил разрыв. В третьем периоде «Миннесота» вновь забила, гол на счету Виктора Раска.



«Миннесота» одержала шестую победу подряд и в следующем матче сыграет на выезде с «Сан-Хосе». «Эдмонтон» проиграл уже третью игру кряду, 10 декабря команда примет «Бостон».