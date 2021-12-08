Панарин стал пятым россиянином, забившим 15 голов в пустые ворота в НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:2.

В составе победителей забивали российский нападающий Артемий Панарин (дважды), Джейкоб Труба, Крис Крайдер, Баркли Гудроу и Кевин Руни. У хозяев заброшенными шайбами отметились Эрик Густафссон и Кирби Дак. Также на счету Панарина две голевые передачи.

Вторая заброшенная шайба в матче стала для Артемия 15-й за карьеру в НХЛ, которую он отправил в пустые ворота соперников. 30-летний нападающий стал пятым россиянином, забившим 15 голов в пустые ворота в НХЛ. Национальный рекорд принадлежит Александру Овечкину (42), второе место занимает Павел Буре (28), а топ-3 замыкают Илья Ковальчук и Евгений Малкин (по 23).