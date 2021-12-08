Флёри стал восьмым вратарём, сыгравшим 900 матчей в НХЛ

Состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:2.

Для вратаря «Чикаго» Марка-Андре Флёри этот матч стал 900-м в карьере в Национальной хоккейной лиге, сообщает в «Твиттере» NHL Public Relations.

37-летний канадец дебютировал в НХЛ в составе «Питтсбург Пингвинз» в сезоне 2003-2004. Также Флёри выступал за «Вегас Голден Найтс», а в этом сезоне присоединился к «Чикаго». За свою карьеру вратарь одержал 499 побед.

«Рейнджерс» одержали седьмую победу кряду. Завтра, 9 декабря, команда примет «Колорадо Эвеланш». У «Чикаго» в последних шести матчах 3 победы и 3 поражения, 10 декабря «Блэкхоукс» в гостях встретятся с «Монреалем».