Галлан – об игре Георгиева: первый гол может показаться плохим, но он ничего не видел

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал игру вратаря Александра Георгиева.



«Георгиев сегодня провёл отличный матч. Первый гол может показаться плохим для вратаря, но он ничего не видел. А если вы не видите шайбу, то она влетает в верхний угол. Он сделал много ключевых сейвов, в том числе и в тот момент, когда соперник играл в большинстве. Я действительно счастлив за Александра», – приводит слова Галлана обозреватель Lohud Винс Меркольяно.

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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:2. Голкипер Александр Георгиев совершил 24 сейва.