Тэйвз – о травме Хайры: не собираюсь лгать вам – я был потрясён

Капитан «Чикаго» Джонатан Тэйвз прокомментировал травму Джуджхара Хайры в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:6).



«Лично я был изрядно потрясён. Я не собираюсь лгать вам. Просто рад услышать, что сейчас у него всё в порядке. Это отстой, что такие моменты иногда случаются.

Его травма выбила нас из колеи? Немного. Думаю, что мы пытались найти эмоцию, чтобы правильно отреагировать. Райли Стиллман совершил ответное действие. Мы могли бы лучше отреагировать как команда, но я думаю, что ребята действительно почувствовали, что произошло. Очевидно, что мы хотели выиграть для Джуджхара, но у нас получился не тот ответ, которого мы ждали», – цитирует Тэйвза Nbcsports.com.

Видео силового приёма можно посмотреть здесь.