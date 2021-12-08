«Сам не поверил». Реакция Тревора Зеграса на лакросс-пас

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.



На 26-й минуте встречи Сонни Милано забросил шайбу после невероятного голевого паса от Тревора Зеграса в стиле лакросс.

Телеграм-канал «Хоккейный ГлавШтаб» опубликовал видео, где на скамейке реагирует на этот эпизод Зеграс. «Сам не поверил», — написал телеграм-канал.

Видео можно посмотреть здесь.



«Анахайм» смог прервать серию из двух поражений подряд. В предыдущих матчах команда уступила «Калгари Флэймз» в серии послематчевых буллитов со счётом 3:4 и с таким же счётом клуб проиграл «Вашингтон Кэпиталз» — тоже в серии послематчевых буллитов.