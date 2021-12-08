«Сам не поверил». Реакция Тревора Зеграса на лакросс-пас

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
На 26-й минуте встречи Сонни Милано забросил шайбу после невероятного голевого паса от Тревора Зеграса в стиле лакросс.
Телеграм-канал «Хоккейный ГлавШтаб» опубликовал видео, где на скамейке реагирует на этот эпизод Зеграс. «Сам не поверил», — написал телеграм-канал.
Видео можно посмотреть здесь.
«Анахайм» смог прервать серию из двух поражений подряд. В предыдущих матчах команда уступила «Калгари Флэймз» в серии послематчевых буллитов со счётом 3:4 и с таким же счётом клуб проиграл «Вашингтон Кэпиталз» — тоже в серии послематчевых буллитов.
- 8 декабря 2021
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