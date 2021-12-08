Мэттьюс забил 10 голов в последних семи играх и приблизился к Овечкину в списке снайперов

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме, которая стала для них шестой подряд.



В составе «Торонто» одну из шайб забросил нападающий Остон Мэттьюс, для которого эта шайба стала 17-й в сезоне. Отметим, что последние 10 шайб Мэттьюс забросил в последних семи встречах.

Таким образом, он приблизился к российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину на расстояние в три шайбы в сезоне. Также 17 шайб на счету форварда «Калгари Флэймз» Эндрю Манджапане. Лидирует в гонке снайперов форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль.