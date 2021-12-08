«Ак Барс» подписал контракт с с экс-защитником «Тампы» и «Колорадо»
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Канадский защитник Марк Барберио подписал контракт с «Ак Барсом» до конца сезона, сообщает официальный сайт клуба.
Последние два сезона канадский игрок обороны выступал в статусе капитана за швейцарскую «Лозанну». В нынешнем сезоне 31-летний Барберио провёл в чемпионате Швейцарии 14 матчей и набрал 6 (0+6) очков при показателе полезности "+1".
Большую часть карьеры 31-летний защитник провёл в Национальной хоккейной лиге. Там он принял участие в 272 матчах. Барберио играл за «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Монреаль Канадиенс» и «Колорадо Эвеланш». Ещё 267 матчей Барберио провёл в АХЛ, где четыре раза участвовал в Матче звёзд.
Сейчас казанская команда с 49 очками занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции.
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