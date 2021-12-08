Пашков – о составе сборной России: можно придраться к любой фамилии кроме Шипачёва

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о составе сборной России на Кубок Первого канала.

«Не уверен, что сейчас имеет смысл обсуждать частности. Поверьте, к любой фамилии, кроме Шипачёва, при желании можно придраться. Сейчас самое главное – сделать всё возможное, чтобы за два месяца до старта Олимпийских игр у нас началась системная подготовка. Вот что нужно обсуждать!

Началась ли подготовка? Судя по тому, что вижу и читаю, – нет, не началась. Да и как ожидать системной работы, если в результате каких-то процессов в верхах, о которых мы знать не знаем, за три-четыре месяца до Пекина был рождён уникальный по своей экспериментальности штаб. Который обречен набивать шишки в каждом матче и на каждом шагу.

С первых же дней работы штаба Алексея Жамнова говорил о том, что НХЛ подождёт – в отличие от Кубка Карьялы. У молодых тренеров был отличный шанс наработать первый опыт на финском этапе Евротура, но они предпочли полмесяца провести во Флориде. Без какого-либо понятного результата.

И вот мы получаем дебют Жамнова и Ко на московском турнире. И, судя по составу, всё начинается с чистого листа. У нас нет не только тренерского опыта, но и наигранных звеньев. Да, состав неплохой, но Жамнову имело смысл подержать его в руках на Кубке Карьялы, а теперь в Москве провести генеральный прогон. В итоге потеряли время, отстали от конкурентов», – цитирует Пашкова Russia-Hockey.