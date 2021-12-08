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Кто из вратарей сейчас больше заслуживает роли первого номера сборной России на Олимпиаде?

Кто из вратарей сейчас больше заслуживает роли первого номера сборной России на Олимпиаде?
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8 октября официально были представлены три хоккеиста, которые сыграют в столице Китая за сборную России. Этими игроками стали голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, его одноклубник нападающий Никита Кучеров, а также капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

Сегодня «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто из вратарей сейчас больше заслуживает роли первого номера сборной России на Олимпиаде?».

Принять участие в опросе можно в QUIZ.

В нынешнем сезоне 27-летний Василевский одержал 12 побед в 19 матчах регулярного чемпионата НХЛ, пропуская в среднем за игру 2,12 шайбы и отражая 92,7% бросков. 24-летний Самсонов выиграл 11 матчей из 14 при проценте отражённых бросков 91,6 и коэффициенте надёжности 2,42.

33-летний Бобровский в своём активе имеет 11 побед в 16 матчах при 92 процентах отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,41. В свою очередь 25-летний Шестёркин выиграл 13 матчей из 18, пропуская при этом 2,05 шайбы за игру и отражая 93,7% бросков.

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