Бучневич – о ковиде в команде: была мысль: «сыграем ли следующий матч или его перенесут»

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич прокомментировал победу над «Флоридой Пантерз» (4:3 ОТ).



«Мы провели этот матч в урезанном составе, у нас не хватало хоккеистов. Это было непросто, поэтому и первый период получился тяжёлым, мы уступали 0:1. К тому же мы там схватили три удаления, много играли в меньшинстве. Но мы сплотились, проявили чувство локтя и победили.



Мы об этой ситуации на лавке даже не говорили. У меня в голове крутилась только одна мысль: «У нас вообще следующий матч будет или его перенесут?» Но об этом мы узнаем только завтра.



Что касается гола в овертайме, то я увидел перед собой Сэма Беннетта. Он форвард, и я подумал, что смогу его на скорости обыграть. Так и вышло, я его обошёл. Показал, что буду бросать, а сам заехал за ворота, чтобы выкатиться уже на другой штанге. Вот так это и было», – цитирует Бучневича официальный сайт НХЛ на русском языке.

Команда выставила на матч всего 10 нападающих, так как Давид Перрон, Роберт Томас, Джеймс Нил, Клим Костин и Тайлер Бозак попали в ковид-протокол.