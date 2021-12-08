Бучневич – о ковиде в команде: была мысль: «сыграем ли следующий матч или его перенесут»

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич прокомментировал победу над «Флоридой Пантерз» (4:3 ОТ).
«Мы провели этот матч в урезанном составе, у нас не хватало хоккеистов. Это было непросто, поэтому и первый период получился тяжёлым, мы уступали 0:1. К тому же мы там схватили три удаления, много играли в меньшинстве. Но мы сплотились, проявили чувство локтя и победили.
Мы об этой ситуации на лавке даже не говорили. У меня в голове крутилась только одна мысль: «У нас вообще следующий матч будет или его перенесут?» Но об этом мы узнаем только завтра.
Что касается гола в овертайме, то я увидел перед собой Сэма Беннетта. Он форвард, и я подумал, что смогу его на скорости обыграть. Так и вышло, я его обошёл. Показал, что буду бросать, а сам заехал за ворота, чтобы выкатиться уже на другой штанге. Вот так это и было», – цитирует Бучневича официальный сайт НХЛ на русском языке.
Команда выставила на матч всего 10 нападающих, так как Давид Перрон, Роберт Томас, Джеймс Нил, Клим Костин и Тайлер Бозак попали в ковид-протокол.
- 8 декабря 2021
-
14:06
-
14:00
-
13:25
-
13:17
-
13:07
-
12:51
-
12:16
-
11:52
-
11:16
-
10:29
-
10:23
-
10:15
-
09:48
-
09:09
-
09:05
-
09:00
-
08:53
-
08:33
-
08:20
-
08:03
-
07:57
-
07:55
-
07:50
-
07:48
-
07:45
-
07:40
-
07:38
-
07:34
-
07:33
-
07:29
-
07:26
-
07:23
-
07:22
-
07:07
-
07:07