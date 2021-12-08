Барберио: будет круто сыграть с Коваленко, в детстве смотрел на его отца в «Монреале»

Защитник «Ак Барса» Марк Барберио поделился ожиданиями от выступления в КХЛ.
«КХЛ – одна из сильнейших лиг мира, а «Ак Барс» – один из лучших клубов России, с солидной репутацией и большой историей. Для меня это большой вызов, уровень игры очень высокий, и я хочу доказать, что готов выступать в таком чемпионате.
Я всегда отдаюсь в матчах, работаю на команду, играю по всей площадке, всегда готов подключиться к атаке. Я могу выходить в большинстве, создавать моменты и при этом строго защищаться в своей зоне.
В «Ак Барсе» мне знакомы Стивен Кэмпфер, Джордан Уил и Пар Линдхольм, я играл против них в АХЛ и НХЛ. Выходил против Игоря Бобкова в АХЛ, и ещё узнал в составе Николая Коваленко, про него писали в Северной Америке. Но я вспомнил, потому что его папа Андрей Коваленко играл в «Монреале», а я как раз оттуда, и смотрел на него в детстве. Будет круто сыграть в одной команде с Николаем», – цитирует Барберио официальный сайт «Ак Барса».
- 8 декабря 2021
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