«Не помню, когда в последний раз убегал один на один». Куликов — о своём голе «Эдмонтону»
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Российский защитник «Миннесоты Уайлд» Дмитрия Куликов прокомментировал свой гол после выхода один на один в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (4:1).
«Я просто доверился интуиции. Не помню, когда в последний раз убегал один на один в матче.
Сейчас мы уверены в себе. Мы вышли на матч сильными, ушли в отрыв в два гола, а затем помогла наша бригада меньшинства. Тальбо провёл сильный матч. «Ойлерз» прижали нас во втором периоде, но мы выдержали давление, смогли убить меньшинство и перевернуть игру в третьем периоде, потому что знали, что не смогли показать нашу лучшую игру во втором», — приводит слова Куликова The Athletic.
Кроме того, защитник похвалил форварда Кирилла Капризова и защитника Джорди Бенна за то, что помогли ему забросить.
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