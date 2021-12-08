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«Это не выглядело весело». Журналист The Athletic — об ударе об борт Капризова Драйзайтлем

«Это не выглядело весело». Журналист The Athletic — об ударе об борт Капризова Драйзайтлем
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Североамериканский обозреватель The Athletic Майкл Руссо прокомментировал момент матча между «Миннесотой Уайлд» и «Эдмонтон Ойлерз». В первом периоде форвард «нефтяников» Леон Драйзайтль ударил нападающего «дикарей» Кирилла Капризова об борт скамейки запасных своей команды.

«Капризов, набравший 19 очков в последних 10 матчах, в первом периоде получил хлёсткий удар от Драйзайтля по нижней части тела. Это не выглядело весело», — приводит слова Руссо The Athletic.

Напомним, на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1. Капризов набрал 1 (0+1) очко.

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