Зибанеджад: возможно, матчи с «Чикаго» для Панарина и особенные, но он играет так всегда

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад поделился мыслями о выступлении российского нападающего Артемия Панарина против его бывшей команды — «Чикаго Блэкхоукс» (6:2).
«Для Панарина поединки против „Чикаго“ принципиальные? Даже не знаю. Мне кажется, вам нужно спросить об этом его самого. Возможно, для него эти встречи и были особенными, но не мне об этом судить. Лично я не увидел разницы в его игре. Он играет так в каждом матче, и сегодня он провёл очередной потрясающий поединок и помог нам победить», — приводит слова Зибанеджада официальный сайт НХЛ на русском языке.
Ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:2. Панарин набрал 4 (2+2) очка.
- 8 декабря 2021
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