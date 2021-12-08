«Так и добываются победы». Георгиев — об игре «Рейнджерс» в обороне и меньшинстве

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев поделился эмоциями после матча с «Чикаго Блэкхоукс» (6:2).
«Конечно, приятно вернуться в игру и провести несколько матчей подряд. Благодарен парням, которые играют потрясающе и облегчают мне работу. Мы рады, с каким счётом закончился матч. Мы выиграли важную битву. Был жёсткий матч, из которого приятно выйти победителями. В начале встречи им удалось забросить две хорошие шайбы, но и мы забили один гол. Сегодня мы хорошо сражались, играли все 60 минут и довели дело до победы.
Спецбригады меньшинства сегодня действительно смотрелись классно. Парни не позволяли шайбе доходить до моих ворот. Они не позволяли сопернику бросать. Каждый сегодня внёс весомый вклад в победу.
В последних победных матчах мы показываем отличную игру в обороне, ребята блокируют множество бросков. Сегодня могу вспомнить отличный блок-шот в исполнении Адама Фокса после броска Патрика Кейна во втором периоде. Так и добываются победы. Надеюсь, нам удастся продолжить в том же духе», — приводит слова Георгиева официальный сайт НХЛ на русском языке.
- 8 декабря 2021
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