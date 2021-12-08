Форварда «Чикаго», попавшего под жёсткий силовой приём, выписали из больницы

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Джуджхар Хайра был выписан из больницы, сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».
Отметим, что точные сроки восстановление игрока пока неизвестны.
Напомним, в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:6) на 14-й минуте второго периода Джейкоб Труба жёстко сыграл против нападающего «Чикаго» Джуджхара Хайра, нанеся тому серьёзную травму. Команды в полных составах вышли на лёд, игрок «Блэкхоукс» покидал площадку на носилках. Позже появилась информация о том, что травмированный хоккеист был доставлен в больницу.
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:2.
- 8 декабря 2021
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