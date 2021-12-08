СКА уверенно обыграл «Трактор» и поднялся на третье место Западной конференции КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл «Трактор». Встреча проходила на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске и завершилась со счётом 4:1 (0:0, 2:0, 2:1) в пользу подопечных Валерия Брагина.

На 32-й минуте Антон Бурдасов вывел гостей вперёд. На 39-й минуте Данила Моисеев с передачи Михаила Воробьёва увеличил преимущество СКА. На 45-й минуте Кирилл Марченко после паса Леонида Комарова забросил третью шайбу. На 53-й минуте Виталий Абрамов отыграл один гол. На 59-й минуте Антон Бурдасов оформил дубль.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» 11 декабря в Новосибирске сыграет с «Сибирью». СКА 10 декабря в Магнитогорске встретится с «Металлургом».