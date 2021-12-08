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«Металлург» обыграл «Куньлунь». Магнитогорцы вышли на единоличное первое место на Востоке

«Металлург» обыграл «Куньлунь». Магнитогорцы вышли на единоличное первое место на Востоке
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» обыграл «Куньлунь Ред Стар». Встреча проходила на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 6:4 (1:0, 1:2, 4:2) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

КХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2021, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
6 : 4
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Голдобин (Майе, Хультстрём) – 14:43' (5x4)   2:0 Коростелёв (Маклюков) – 27:03' (5x5)   2:1 Ип (Вонг, Фу) – 29:10' (5x4)   2:2 Пу – 33:53' (5x5)   3:2 Карпов (Голдобин, Хультстрём) – 46:32' (5x4)   3:3 Рич – 48:25' (5x5)   4:3 Майе (Голдобин, Хабаров) – 49:42' (5x5)   5:3 Коробкин (Акользин, Неколенко) – 50:59' (5x5)   6:3 Карпов (Зернов) – 57:20' (5x5)   6:4 Локхарт (Фу, Осипов) – 59:42' (5x5)

На 15-й минуте Николай Голдобин вывел хозяев вперёд. На 29-й минуте Никита Коростелёв с передачи Алексея Маклюкова удвоил преимущество. В середине периода с разницей в четыре минуты Брэндон Ип отыграл один гол, а Клифф Пу сравнял счёт. На 47-й минуте Максим Карпов вновь вывел «Металлург» вперёд, но через две минуты Алекс Рич восстановил равенство в счёте. На 50-й минуте Филипп Майе забил четвёртый гол в ворота «Куньлуня», ещё через минуту отличился Егор Коробкин. В конце встречи команды обменялись шайбами: Карпов оформил дубль, а Люк Локхарт в четвёртый раз поразил ворота Юхо Олкинуора.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» в Магнитогорске сыграет со СКА. «Куньлунь» в Нур-Султане встретится с «Барысом». Оба матча состоятся 10 декабря.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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