«Металлург» обыграл «Куньлунь». Магнитогорцы вышли на единоличное первое место на Востоке

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» обыграл «Куньлунь Ред Стар». Встреча проходила на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 6:4 (1:0, 1:2, 4:2) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

На 15-й минуте Николай Голдобин вывел хозяев вперёд. На 29-й минуте Никита Коростелёв с передачи Алексея Маклюкова удвоил преимущество. В середине периода с разницей в четыре минуты Брэндон Ип отыграл один гол, а Клифф Пу сравнял счёт. На 47-й минуте Максим Карпов вновь вывел «Металлург» вперёд, но через две минуты Алекс Рич восстановил равенство в счёте. На 50-й минуте Филипп Майе забил четвёртый гол в ворота «Куньлуня», ещё через минуту отличился Егор Коробкин. В конце встречи команды обменялись шайбами: Карпов оформил дубль, а Люк Локхарт в четвёртый раз поразил ворота Юхо Олкинуора.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» в Магнитогорске сыграет со СКА. «Куньлунь» в Нур-Султане встретится с «Барысом». Оба матча состоятся 10 декабря.