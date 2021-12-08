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Комаров набрал первое очко за СКА. Ему потребовалось 10 матчей

Комаров набрал первое очко за СКА. Ему потребовалось 10 матчей
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл «Трактор». Встреча проходила на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске и завершилась со счётом 4:1 (0:0, 2:0, 2:1) в пользу подопечных Валерия Брагина.

На 45-й минуте Леонид Комаров сыграл на перехвате, прорвался по левому флангу и сделал перевод на Кирилла Марченко, который в касание «вогнал» шайбу в сетку. Комаров набрал своё первое очко за СКА. На это финскому нападающему понадобилось 10 матчей.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, Комаров перешёл в СКА в середине ноября из «Нью-Йорк Айлендерс».

СКА делит третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 51 балл после 37 проведённых встреч.

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