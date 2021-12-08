Брагин объяснил, почему Комаров после возвращения из НХЛ набрал лишь 1 очко в 10 матчах

Главный тренер СКА Валерий Брагин подвёл итоги встречи с «Трактором» (4:1), а также отметил игру нападающего Леонида Комарова.

«Хорошая работа нашей команды все 60 минут. Реализовали свои моменты и, думаю, заслуженно выиграли. Хорошая игра со стороны капитана.



Комаров набрал первое очко за 10 матчей? Он здорово сыграл в том моменте — вывел Марченко практически на пустые ворота. Ему нужно было время на адаптацию, сейчас с каждым матчем он играет всё лучше и лучше.



Чего не хватает Ивану Морозову, чтобы на постоянной основе играть в главной команде (сегодня форвард играет в ВХЛ в петербургском дерби. — Прим. «Чемпионата»)? Есть определённые нюансы, которые мы хотим, чтобы он улучшил. Поэтому сейчас он в ВХЛ.



Давно не забивали в большинстве, сегодня забили. С каждой встречей получается всё лучше и лучше, мы очень много работаем в этом направлении», — приводит слова Брагина официальный сайт СКА.