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«Северсталь» отыгралась с 1:3 за полторы минуты, но в овертайме уступила «Йокериту»

«Северсталь» отыгралась с 1:3 за полторы минуты, но в овертайме уступила «Йокериту»
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» обыграл «Северсталь». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце и завершилась в овертайме со счётом 4:3 (2:0, 0:1, 1:2, 1:0) в пользу подопечных Лаури Марьямяки.

КХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2021, среда. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 4
ОТ
Йокерит
Хельсинки
0:1 Хольм (Коссила, Бьёрнинен) – 14:35' (5x4)   0:2 Йенсен (О'Нилл, Хольм) – 18:25' (5x4)   1:2 Вовченко (Тихонов, Пилипенко) – 24:24' (5x4)   1:3 О'Нилл (Коссила, Йенсен) – 49:52' (5x5)   2:3 Гераськин (Морозов, Хохлов) – 58:40' (5x5)   3:3 Пилипенко (Хохлов, Вовченко) – 59:58' (5x4)   3:4 Хольм (Коссила, Пакаринен) – 63:55' (3x3)

На 15-й минуте Филип Хольм, реализовав численное большинство, вывел гостей вперёд. На 19-й минуте Никлас Йенсен забросил вторую шайбу в ворота череповчан. На 25-й минуте Даниил Вовченко в большинстве отыграл один гол. На 50-й минуте Брайан О'Нилл забросил третью шайбу в ворота хозяев. За минуту и 20 секунд до конца периода Игорь Гераськин отыграл один гол. За две секунды до конца третьего игрового отрезка Кирилл Пилипенко сравнял счёт. Победный гол в овертайме забил Филип Хольм.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» в Череповце сыграет с «Авангардом». «Йокерит» встретится в Москве со «Спартаком». Оба матча пройдут 10 декабря.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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