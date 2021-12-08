«Северсталь» отыгралась с 1:3 за полторы минуты, но в овертайме уступила «Йокериту»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» обыграл «Северсталь». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце и завершилась в овертайме со счётом 4:3 (2:0, 0:1, 1:2, 1:0) в пользу подопечных Лаури Марьямяки.
На 15-й минуте Филип Хольм, реализовав численное большинство, вывел гостей вперёд. На 19-й минуте Никлас Йенсен забросил вторую шайбу в ворота череповчан. На 25-й минуте Даниил Вовченко в большинстве отыграл один гол. На 50-й минуте Брайан О'Нилл забросил третью шайбу в ворота хозяев. За минуту и 20 секунд до конца периода Игорь Гераськин отыграл один гол. За две секунды до конца третьего игрового отрезка Кирилл Пилипенко сравнял счёт. Победный гол в овертайме забил Филип Хольм.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» в Череповце сыграет с «Авангардом». «Йокерит» встретится в Москве со «Спартаком». Оба матча пройдут 10 декабря.
- 8 декабря 2021
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