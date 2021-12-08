«Витязь» прервал серию из четырёх поражений, в Минске обыграв «Динамо»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» обыграл минское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Минск-Арена» в столице Беларуси и завершилась со счётом 4:1 (0:0, 3:1, 1:0) в пользу подопечных Юрий Бабенко.

На 14-й минуте Нико Оямяки вывел «Витязь» вперёд. На 33-й минуте Мальте Стрёмвалль сравнял счёт. На 36-й минуте Михаил Смолин забросил вторую шайбу подольского клуба в матче. Ещё через две минуте Кирилл Рассказов увеличил отрыв гостей. На 53-й минуте Кирилл Рассказов оформил дубль.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» в Риге сыграет с местным «Динамо». Минчане дома примут «Йокерит». Оба матча пройдут 12 декабря.