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«Витязь» прервал серию из четырёх поражений, в Минске обыграв «Динамо»

«Витязь» прервал серию из четырёх поражений, в Минске обыграв «Динамо»
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» обыграл минское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Минск-Арена» в столице Беларуси и завершилась со счётом 4:1 (0:0, 3:1, 1:0) в пользу подопечных Юрий Бабенко.

КХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2021, среда. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 4
Витязь
Московская область
0:1 Оямяки (Аалтонен, Воронков) – 23:33' (5x5)   1:1 Стрёмвалль (Усов, Бек) – 32:53' (5x5)   1:2 Смолин (Воронков, Кемиляйнен) – 35:07' (5x5)   1:3 Рассказов (Володин, Воронков) – 37:34' (5x5)   1:4 Рассказов (Старков, Воронков) – 52:37' (5x5)

На 14-й минуте Нико Оямяки вывел «Витязь» вперёд. На 33-й минуте Мальте Стрёмвалль сравнял счёт. На 36-й минуте Михаил Смолин забросил вторую шайбу подольского клуба в матче. Ещё через две минуте Кирилл Рассказов увеличил отрыв гостей. На 53-й минуте Кирилл Рассказов оформил дубль.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» в Риге сыграет с местным «Динамо». Минчане дома примут «Йокерит». Оба матча пройдут 12 декабря.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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