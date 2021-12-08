Московское «Динамо» уступило «Адмиралу» по буллитам, потерпев второе поражение подряд

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» обыграл московское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в столице Российской Федерации и завершилась в серии буллитов со счётом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Леонида Тамбиева.
На 51-й минуте Микс Индрашис вывел дальневосточную команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Либор Шулак и Владислав Ушенин. На 58-й минуте Эрик О'Делл с передачи Оскара Линдберга сравнял счёт. Победный буллит реализовал Андрей Обидин.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в Санкт-Петербурге сыграет со СКА. «Адмирал» встретится в Владивостоке с «Амуром». Оба матча пройдут 12 декабря.
- 8 декабря 2021
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