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Московское «Динамо» уступило «Адмиралу» по буллитам, потерпев второе поражение подряд

Московское «Динамо» уступило «Адмиралу» по буллитам, потерпев второе поражение подряд
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» обыграл московское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в столице Российской Федерации и завершилась в серии буллитов со счётом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Леонида Тамбиева.

КХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2021, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Б
Адмирал
Владивосток
0:1 Индрашис (Шулак, Ушенин Владислав) – 50:12' (5x5)   1:1 О'Делл (Линдберг) – 57:23' (5x5)   1:2 Обидин – 65:00' (ПБ)

На 51-й минуте Микс Индрашис вывел дальневосточную команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Либор Шулак и Владислав Ушенин. На 58-й минуте Эрик О'Делл с передачи Оскара Линдберга сравнял счёт. Победный буллит реализовал Андрей Обидин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в Санкт-Петербурге сыграет со СКА. «Адмирал» встретится в Владивостоке с «Амуром». Оба матча пройдут 12 декабря.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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