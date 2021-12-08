«Он будет звездой НХЛ». Американские скауты оценили навыки Матвея Мичкова

Стало известно, как скауты из Национальной хоккейной лиги оценивают нападающего СКА Матвея Мичкова.

«Один скаут сказал: «Он понял, как делать самое сложное в хоккее — забивать голы, лучше, чем кто-либо из тех, кого я видел за последнее время».



Другой скаут добавил: «Он один из лучших бомбардиров, которых я когда-либо видел. Он будет звездой НХЛ, парнем, ради которого ты купишь билет, чтобы увидеть его, и который обычно попадает в самые популярные ролики».



У него особые навыки обращения с шайбой и хоккейное чутьё. У него проявляется шестое чувство рядом с воротами, и он часто забивает необычным образом. «Он самый опасный игрок, которого я видел сзади или сбоку ворот», — сказал скаут.



«Он может забросить шайбу откуда угодно, — добавляет второй», — приводит слова скаутов The Athletic.