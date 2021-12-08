«Он будет звездой НХЛ». Американские скауты оценили навыки Матвея Мичкова

Стало известно, как скауты из Национальной хоккейной лиги оценивают нападающего СКА Матвея Мичкова.
«Один скаут сказал: «Он понял, как делать самое сложное в хоккее — забивать голы, лучше, чем кто-либо из тех, кого я видел за последнее время».
Другой скаут добавил: «Он один из лучших бомбардиров, которых я когда-либо видел. Он будет звездой НХЛ, парнем, ради которого ты купишь билет, чтобы увидеть его, и который обычно попадает в самые популярные ролики».
У него особые навыки обращения с шайбой и хоккейное чутьё. У него проявляется шестое чувство рядом с воротами, и он часто забивает необычным образом. «Он самый опасный игрок, которого я видел сзади или сбоку ворот», — сказал скаут.
«Он может забросить шайбу откуда угодно, — добавляет второй», — приводит слова скаутов The Athletic.
- 8 декабря 2021
-
23:50
-
23:35
-
23:28
-
23:14
-
22:54
-
22:43
-
22:29
-
21:58
-
21:56
-
21:43
-
21:35
-
21:31
-
21:16
-
21:15
-
20:55
-
20:30
-
19:50
-
19:34
-
19:14
-
19:10
-
18:57
-
18:33
-
17:55
-
17:35
-
16:52
-
16:35
-
15:41
-
15:37
-
15:26
-
14:57
-
14:06
-
14:00
-
13:25
-
13:17
-
13:07