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Чирлидерши показывали изящную поддержку, игроки дрались до крови. ЦСКА — «Торпедо»: фото

Чирлидерши показывали изящную поддержку, игроки дрались до крови. ЦСКА — «Торпедо»: фото
Группа поддержки ЦСКА
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8 декабря в Москве на льду стадиона «ЦСКА Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Торпедо» одержало победу над ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу команды Дэвида Немировски.

На 13-й секунде матча Кенни Агостино вывел нижегородцев вперёд после грубой ошибки вратаря ЦСКА Адама Рейдеборна. На 9-й минуте Артур Тянулин увеличил преимущество гостей. На 18-й минуте Дамир Жафяров реализовал численное большинство. На 30-й минуте Владислав Каменев отыграл одну шайбу. На 37-й минуте Антон Слепышев сократил отставание до минимума. Менее чем через минуту Энди Мили восстановил разницу в два гола. На 50-й минуте Агостино оформил дубль.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Торпедо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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