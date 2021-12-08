Худобин — второй в рейтинге игроков, которых могут обменять, от TSN. Кравцов — седьмой

Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин занял второе место в рейтинге TSN, где собраны игроки, которых могут обменять.

В текущем сезоне 35-летний Худобин провёл семь матчей и одержал в них три победы. С 18 ноября игрок не принимал участия в матчах. Контракт россиянина с кэпхитом $ 3,33 млн действует до конца сезона-2022/2023. В нём есть пункт об ограничении на обмен — вратарь может выбрать четыре команды, куда не может быть обменян.

На седьмой строчке рейтинга оказался форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов, в настоящий момент выступающий в КХЛ за «Трактор». Он был отдан в аренду в Челябинск после отказа отправиться в фарм-клуб АХЛ в октябре.



В текущем сезоне КХЛ 21-летний форвард провёл 12 встреч, набрав в них 9 (5+4) результативных баллов при показателе полезности «+3».