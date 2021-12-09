Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 9 декабря

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 9 декабря.



В Западной конференции на единоличное первое место вышел финский «Йокерит», в овертайме обыгравший «Северсталь» и набравший 54 очка в 38 встречах. На второе место вышло московское «Динамо». Бело-голубые потерпели поражение в серии буллитов в матче с «Адмиралом» и сравнялись по количеству очков с ЦСКА — по 52, — однако оказались выше по дополнительным показателям. У обеих команд сыграно по 38 встреч. Четвёртую и пятую строчки делят СКА и «Северсталь» — у клубов по 51 баллу после 37 матчей.

На Востоке упрочил лидерство «Металлург», обыгравший «Куньлунь» и набравший 59 очков после 37 встреч. На два балла от магнитогорцев отстал «Трактор», потерпевший поражение в матче со СКА и проведший 40 встреч. Третью строчку сохранил «Салават Юлаев», имеющий в своём активе 49 очков после 38 матчей. «Ак Барс» с 49 баллами в 37 встречах идёт на четвёртом месте.