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Ассист Панарина в матче с «Колорадо» помог обогнать Капризова по очкам в сезоне НХЛ

Ассист Панарина в матче с «Колорадо» помог обогнать Капризова по очкам в сезоне НХЛ
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В эти минуты в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Колорадо Эвеланш».

На момент написания новости идёт первый период. Счёт в матче ничейный – 1:1.

Российский нападающий Артемий Панарин набрал очередное очко. На этот раз россиянин отдал голевой пас в моменте с голом Джейкоба Трубы.

Благодаря сегодняшнему выступлению российский форвард вошёл в топ-5 бомбардиров сезона НХЛ, обогнав с 31 очком нападающего «Флориды» Джонатана Юбердо. Первое место занимает нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль (43), всего на одно очко опережающий капитана своей команды Коннора Макдэвида (42). Топ-3 замыкает капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (41), а на четвёртом месте с 32 очками располагается Назем Кадри из «Колорадо», который тоже сегодня отметился результативной передачей. Примечательно, что вчера 30-е очко в сезоне набрал и форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов. Таким образом Панарин обогнал Юбердо и Капризова. Теперь они делят шестое место.

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