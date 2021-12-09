Лучший снайпер «Питтсбурга» Джейк Гюнцель выбыл из строя на долгий срок

27-летний крайний американский форвард «Питтсбург Пингвинз» Джейк Гюнцель выбыл на длительный срок из-за травмы верхней части тела.



Главный тренер команды Майкл Салливан сообщил об этом на официальном сайте клуба. По словам тренера, нападающий пропустит несколько недель.



Ранее нападающий превзошёл клубный рекорд по длительности выездной результативной серии, установленный российским нападающим Евгением Малкиным в сезоне-2008/2009.



Серия Гюнцеля с набранными очками составляет уже 12 игр, в которых он набрал 17 (10+7) очков. Предыдущее достижение Малкина – 11 игр кряду.



В НХЛ по этому показателю лидирует Уэйн Гретцки, который набирал очки в 16 встречах подряд в сезоне-1990/1991. Следом за ним Мэтс Сандин – 14 матчей в сезоне-1992/1993, замыкает тройку лучших Брэндан Шэнахан – 12 игр в сезоне-2006/2007. Такой же показатель у Джейка Гюнцеля и у Пола Коффи в сезоне-1986/1987.



Всего на счету Гюнцеля в текущем сезоне 24 (13+11) очка в 24 матчах.

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