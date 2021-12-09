Джейкоб Труба второй день подряд оформил хет-трик Гарди Хоу

В эти минуты в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Колорадо Эвеланш».



На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче в пользу гостей – 2:6.



Джейкоб Труба оформил хет-трик Гарди Хоу второй день подряд. На 7-й минуте форвард забросил первую шайбу своей команды ( с передачи российского нападающего Артемия Панарина), на 19-й минуте отдал результативную передачу на Нильса Лундквиста, а на 39-й минуте встречи поучаствовал в драке с Габриэлем Ландескогом.

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Вчера в матче с «Чикаго Блэкхоукс» форвард отметился таким же достижением. Труба стал первым защитником «Рейнджерс» с 1988 года, который оформил хет-трик Горди Хоу. 33 года назад подобным отметился Брайан Лич.