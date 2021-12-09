Панарин обошёл Кучерова по результативным передачам в НХЛ, сыграв на 60 матчей меньше

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась крупной победой гостей со счётом 7:3, вследствие чего «синерубашечники» прервали свою 7-матчевую победную серию.

30-летний российский форвард «Нью-Йорка» Артемий Панарин провёл на льду 16 минут 46 секунд и отметился одной результативной передачей, заработав коэффициент полезности «-3». Таким образом, на его счету уже 31 (9+22) очков в 25 матчах текущего сезона.

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Благодаря этому ассисту Артемий вышел на единоличное 19-е место среди российских игроков по результативным передачам за карьеру в НХЛ. В активе Панарина 330 голевых передач в 458 матчах. Форвард «Рейнджерс» превзошёл результат Никиты Кучерова, на счету которого 329 передач в 518 матчах. Панарин обошёл Кучерова по этому показателю, сыграв на 60 матчей меньше форварда «Тампы». Национальный рекорд принадлежит Сергею Фёдорову (696 передач в 1248 матчах).