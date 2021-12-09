НХЛ создаст турнир в Северной Америке со всеми игроками, если они не поедут на ОИ

Известный инсайдер Эллиот Фридман на сайте Sportsnet сообщил о том, что НХЛ совместно с Ассоциацией игроков НХЛ создаст чемпионат мира или олимпийский турнир со всеми игроками, если они не поедут на олимпийские игры в Пекин.
Напомним, что НХЛ может запретить игрокам поездку на Олимпиаду, если ухудшится ситуация с пандемией коронавируса.
Ранее стал известен возможный вариант формы, в которой сборная России по хоккею отправится на Олимпийские игры в Пекин. Сборная России отправится в Китай под нейтральным флагом, на выездном (белая) и домашнем (красная) комплекте была добавлена надпись olympic athlete of russia. Окончательный вариант формы будет утверждён Федерацией хоккея России.
Зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).
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