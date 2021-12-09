Голкипер Прайс начал кататься во вратарской форме

Голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс начал кататься во вратарской форме, сообщил главнвй тренер команды Доминик Дюшарм.

«До сих пор он катался без формы, теперь надевает её. Вероятно, следующим шагом станет более активная работа над движениями в воротах, а затем он начнет парировать броски. Но Кэри точно не будет играть до Рождества. В этом плане ничего не меняется», – цитирует Дюшарма официальный сайт клуба.



Прайс не играл в нынешнем сезоне. В понедельник Дюшарм говорил, что не знает, когда вратарь сможет приступить к занятиям в форме. Однако в среду тренер заявил, что Прайс катался в щитках уже не в первый раз.



В этом сезоне Прайс впервые встал на коньки 15 ноября, завершив курс терапии в рамках программы помощи игрокам, организованной совместно НХЛ и профсоюзом хоккеистов лиги. Он обратился в эту программу 7 октября. 9 ноября вратарь встретился с командой и продолжил восстановление после операции на колене.