М. Мальцев: арендовал у Панарина БМВ, потом на игре оправдывался, почему возил её в сервис

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Михаил Мальцев рассказал, как брал в аренду машину у форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.
«Вспомнил ещё такую под просмотр «Рейнджерс» – «Колорадо». Во втором сезоне в «Нью-Джерси» арендовал машину у Панарина. Машина – топчик, БМВ М5, но после смены на зимние колёса, вдруг начались проблемы с давлением в шинах. Отдаю в сервис, через день говорят, что могу забирать. Вижу, что всё равно спускает. Снова в сервис, и опять по новой та же история. Никто ничего не понимает, на экране уже высвечивается обратиться в сервис БМВ. В итоге повёз машину в другой автосервис, неподалёку от моего дома, и мне говорят: «Так у вас колёса задние с передними перепутали…», а у нас игра с «Рейнджерс» как раз вечером.
Пауза рекламная, катаюсь у лавки, как подъезжает Панара. «Малец, ты случайно мою машину не разбил? Мне сообщения из сервиса приходят непонятные». Тут я понимаю, что она же на него зарегистрирована, поэтому информируют владельца. Пришлось объяснять, оправдываться прямо на игре», – написал Мальцев в своём телеграм-канале.
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