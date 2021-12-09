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«Аризона» объяснила неуплату налогов досадной человеческой ошибкой

«Аризона» объяснила неуплату налогов досадной человеческой ошибкой
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«Аризона Койотс» ответила на обвинение в неуплате налогов. Городские власти выгонят команду с арены, если до 20 декабря клуб не погасит задолженность.

«Мы уже начали расследование, чтобы определить, как это могло произойти, и первые признаки указывают на то, что это, по всей видимости, является результатом досадной человеческой ошибки. Тем не менее, мы глубоко сожалеем о доставленных неудобствах», – приводит заявление «Аризоны» журналист Крэйг Морган в «Твиттере».

Согласно письму, городу Глендейл причитается около $ 250 тысяч неуплаченных городских налогов, а оставшаяся сумма причитается государству. В уведомлении о налоговом удержании утверждается, что клуб должен уплатить налоги с июня 2020 года.

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