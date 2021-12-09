Бэйлен – об инвестициях: молодые российские игроки спрашивают, куда лучше вложить деньги

Защитник «Трактора» Ник Бэйлен рассказал о том, что из-за наличия экономического образования у него спрашивают про инвестиции.

«Да, спрашивают. Я получил образование и многое изучал по этой теме, поэтому давно занимаюсь инвестированием в различные проекты, и у меня есть свои успехи. С Лукашом Седлаком и Романом Виллом мы часто обсуждаем эту тему. Некоторые молодые российские игроки также спрашивают, куда лучше вкладывать деньги. Я считаю, что это правильный путь для спортсменов – не только потратить заработанное, но и приумножить. Карьера рано или поздно заканчивается, а инвестирование позволяет поддерживать уровень жизни на прежнем уровне. Я лично тоже уверен, что после того, как повешу коньки на гвоздь, мне будет на что жить.

КХЛ организовала курсы по финансоой грамотности? Да, это правильно. Я лично считаю, что надо учиться всю жизнь. Поэтому постоянно изучаю что-то важное для меня, в том числе связанное c инвестициями.

Криптовалюта? Сейчас это очень горячая тема, особенно в связи с появлением метавселенной, то есть виртуальной жизни и децентрализации валют. Но, конечно, это рискованный и быстрый рынок, где можно как много заработать денег, так и много их потерять. Другой мой брат занимается техническим анализом криптовалют. Я учусь у него, как анализировать и изучать такие методы, так как они схожи с методами чтения котировок фондовых рынков», – цитирует Бэйлена официальный сайт КХЛ.