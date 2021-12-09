«У них всё что угодно может быть». Кожевников — о поражениях «Авангарда» в концовках

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился своим мнением о положении дел в омском «Авангарде».
«Авангард» регулярно в этом сезоне проигрывает топ-клубам. Какие у команды шансы в плей-офф? Понятия не имею, ещё пол сезона играть. Зачем мне сейчас об этом думать?
Второй раз уже Омск пропустил победный гол в концовке. Возможно, вымотались поездкой на Дальний Восток и в Дубай. У них вообще всё что угодно может быть.
Как мне матч в Дубае? Не смотрел этот матч. Это глупость», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Бобровым.
После 37 игр «Авангард» набрал 44 очка и сейчас занимает пятое место в таблице Восточной конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.
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