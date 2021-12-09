Плющев: в НХЛ никогда не надо спешить. Полуфабрикатов там вагон и целая тележечка

Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказался о заокеанской карьере нападающего «Нью-Йорк Айлендерс» Анатолия Голышева.

«Голышева выставили на драфт отказов, не дав ему сыграть ни матча в НХЛ. Возмущает ли такое отношение к нашим ребятам? Такие вещи решает тренер. Сложно сказать, не знаю все тонкостей процесса. Никто никому никакого шанса давать не обязан, тут коммерческие отношения. Не знаю, выполнил ли клуб свои обязательства перед ним, но явно решение было небезосновательным.

Стоило ли вообще в таком возрасте туда ехать? Давно уже говорим, что туда надо ехать готовым игроком. Много там факторов: языковой барьер, культура, менталитет. Возможно, он был к этому не готов. Никогда не надо спешить, полуфабрикатов там вагон и целая тележечка. Надо слушать хорошие советы старших и их выполнять. Капризов же туда совсем юным не улетел, хотя игрок видный был. Отыграл много сезонов, получил много опыта и сейчас он там востребован, поэтому беготня раньше времени никогда никому пользы не приносила», – сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Бобровым.